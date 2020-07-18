رويترز: حكومة الوفاق تحرك قواتها باتجاه سرت

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أخبار ليبيا 24 – سياسة

أكدت وكالة رويترز، أن حكومة الوفاق الوطني حركت اليوم السبت مقاتلين باتجاه مدينة سرت التي تعد البوابة إلى مرافئ النفط الرئيسية في ليبيا، التي تقول الحكومة إنها تخطط لانتزاعها من قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

ونقلت رويترز عن شهود وقادة عسكريين بقوات حكومة الوفاق قولهم: إن رتلا متكون من نحو 200 مركبة تحرك شرقا من مصراتة على ساحل البحر المتوسط باتجاه مدينة تاورغاء وهو نحو ثلث الطريق إلى سرت.

وتسعى قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا بالسيطرة عن مدينة سرت وقاعدة الجفرة الجوية التي تسيطر عليها قوات الجيش الوطني الليبي.                                                                 

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