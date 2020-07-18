حرس المنشئات النفطية ينفي وجود اشتباكات مع الصاعقة حرس المنشآت النفطية: وجود اشتباكات مع الصاعقة مجرد إشاعات مغرضة

أخبار ليبيا24

نفى جهاز حرس المنشآت النفطية الإشاعات المتداولة حول اندلاع اشتباكات بين حرس المنشآت النفطية والقوات الخاصة الصاعقة، مؤكدا أن الأوضاع تسير بالشكل المطلوب ولا يوجد أي خرق أمني.

وقال إبراهيم الفايدي، مسؤول المكتب الإعلامي لحرس المنشآت النفطية، “لا نعلم أساس هذه الإشاعات وماهي الأغراض منها، ورئيس جهاز حرس المنشآت النفطية ينفي هذه الشائعات نفيا قاطعا وبشكل تام”.

وأكد الفايدي، أن اللواء ناجي المغربي يؤكد أن الأوضاع تسير بالشكل المطلوب ولا يوجد أي خرق أمني وكل الوحدات قائمة بأعمالها على أكمل وجه بما فيهم القوات الخاصة الصاعقة.