امغيب : جاء دور الأشقاء العرب لمساندتنا بكل الوسائل

أخبار ليبيا 24

رأى عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، أن خطوة سحب الاعتراف العربي من حكومة الوفاق، من أهم الخطوات التي يفترض أن تخطوها الدول العربية، وعلى رأسها مصر والسعودية والجزائر.

وذكر في منشور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه منذ بداية انطلاق عملية الكرامة عام 2014م، والجيش الليبي يحارب الإرهاب، ويُطهر المدن ويدافع عن الأمن القومي العربي والمصري بشكل خاص.

وأردف امغيب “جاء دور أخوتنا العرب لمساندتنا بكل الوسائل، والأشقاء العرب، إن تدخلوا للقتال معنا فإن دخولهم سوف يكون بموجب اتفاقية الدفاع العربي المشترك .

يأتي هذا بعد أيام من لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضي، بوفد من مشايخ وأعيان القبائل الليبية في القاهرة؛ لبحث تطورات الأزمة والدور المصري فيها من خلال دعم القبائل وإمكانية تدريبها وتسليحها.