القومي للأورام مصراتة يستقبل حالتي كورونا

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أعلن مركز الكشف والعزل بالمعهد القومي للأورام مصراتة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت عن دخول عدد 2 حالات مصابة بفيروس كورونا لمركز الكشف والعزل من خارج المدينة.

وأوضح مركز الكشف والعزل بالمعهد القومي للأورام مصراتة أن إجمالي الحالات الموجودة داخل مبني العزل وصلت إلى 11 حالة موجبة.

وأضاف مركز الكشف والعزل أنه يعمل بالامكانيات المتاحة في ظل عدم توفر غرفة عمليات وعدم توفر مكان للحالات المشتبه فيها.

ويعد مركز العزل في المعهد القومي لعلاج الأورام هو المركز الوحيد بمدينة مصراتة ويقوم باستقبال الحالات من داخل وخارج المدينة.