الفاخري يكشف عن أصغر إصابة بفيروس كورو نا في المنطقة الجنوبية

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كشف مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها، عبدالحميد الفاخريعن تسجيل أصغر إصابة بفيروس كورو نا في المنطقة الجنوبية.

وأوضح الفاخري خلال مقطع فيديو على صفحة المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن المصاب رضيع يبلغ من العمر ثلاثة أشهر.

واشار مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها، إلى ارتفاع حالات الوفاة بالمنطقة الجنوبية خاصة في أصحاب الأعمار المتوسطة من 25 إلى 55 عامًا بالرغم من عدم إصابتهم بأمراض مزمنة.

وتحدث الفاخري عن قيام أهالي بعض المتوفين من كورونا بإعادة تغسيل الجثامين من دون اتخاذ إجراءات الوقاية ، رغم أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تكفل بجميع إجراءات التغسيل والتعقيم للجثامين وتجهيزها للدفن.

وختم مدير المركز حديثه :”بعض المناطق رفضت أخذ مسحات للكشف عن كورونا رغم وجود معلومات عن حالات اشتباه ووجود حالات ظهرت عليها أعراض فيروس كورونا”.