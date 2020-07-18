الصاعقة وحرس المنشآت النفطية تنفي وجود أي اشتباكات أو خلافات

أخبار ليبيا24

نفى المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة العقيد ميلاد الزوي الإشاعات المتداولة بخصوص الإشتباكات بين حرس المنشآت النفطية والقوات الخاصة الصاعقة.

وأكد الزوي بحسب إدارة الدعم والتوجيه المعنوي بالقوات الخاصة الليبية أن هذه الشائعات التي تم بثها عبر صفحات التواصل الاجتماعي والقنوات الإخوانية المعادية للقوات المسلحة لا أساس لها من الصحة وننفيها نفيًا قاطعًا.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة بأن الاوضاع تسير بالشكل المطلوب ولايوجد أي خرق أمني وكل الواحدات قائمة بأعمالها على أكمل وجه بما فيهم القوات الخاصة الصاعقة.

وفي ذات الشأن، نفى مسؤول المكتب الإعلامي لحرس المنشآت النفطية إبرهيم الفايدي الإشاعات المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والقنوات الفضائية اندلاع اشتباكات بين حرس المنشآت النفطية والقوات الخاصة الصاعقة.

وأكد الفايدي أن أذرع جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا حاولت بث هذه الإشاعات قائلا :”لا نعلم أساس هذه الإشاعات وماهي الأغراض منها”.

وأفاد مسؤول المكتب الإعلام أن رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية اللواء ناجي المغربي أكد أن الأوضاع تسير بالشكل المطلوب ولا يوجد أي خروقات أمنية وكل الوحدات قائمة بأعمالها.

وكانت قنوات إعلامية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة ومؤيدة لتيار الإسلام السياسي وحكومة الوفاق بثت إشاعات حول وجود اشتباكات مسلحة بين القوات الخاصة الصاعقة وحرس المنشآت النفطية في مدينة البريقة.