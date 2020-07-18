الحكومة ببنغازي تناقش ملف ذوي الاحتياجات الخاصة

أخبار ليبيا24

بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اجتماعا مع وزير الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية علي ملف فئات ذوي الاحتياجات الخاصة للنظر في أوضاعهم وتوفير متطلباتهم.

وقالت الحكومة، إن الثني أصدر تعليماته المشددة يوم الخميس بتوفير كافة متطلبات فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا على أن الحكومة لن تتوان عن تقديم كافة الخدمات لهذه الشريحة.

كما بحث الثني مع الوزيرة أوضاع كافة النازحين بمختلف مدن ومناطق البلاد، مشددا على ضرورة متابعتهم وتوفير كافة متطلباتهم، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق والعمل مع مختلف اللجان الحكومة المشكلة في هذا الشأن.