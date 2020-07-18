الجبالي يزعم أن السيسي يعد العدة لعزو ليبيا لدعم جماعة الإخوان .. الجبالي : تونس لا يمكن أن تبقى على حياد

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال رئيس الوزراء التونسي الأسبق وعضو حركة النهضة التونسية حمادي الجبالي، اليوم السبت، إن ما يجري في ليبيا اصطفاف ضد شعوبنا، قائلاً “إن الحياد الذي قمنا به حيال ما يجري هناك حياد منافق”.

الجبالي أكد في لقاء مباشر مع “عربي21” أن الدولة التونسية، “يجب أن تكون مع الشعب الليبي، وأن تونس لا يمكن أن تبقى على حياد، خاصة وأن ليبيا جزء منها، قائلاً “الفريق الآخر يملك أدوات تدمير شعوبنا ومصالحنا ومستقبلنا، مع ليبيا والجزائر، وحين يقولون غزو تركي، فهم يعدون العدة ليغزوها السيسي”، حسب قوله .

وتنظر الأوساط السياسية والشعبية التونسية بكثير من التوجس لتحركات رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي غير المعلنة وعلاقاته الخارجية المُبهمة المخالفة للسياسة الرسمية لتونس، وهو ما خلّف شكوكًا وتساؤلات حول أهدافها، ومدى ارتباطها بالتطورات العسكرية الأخيرة في ليبيا.

وتستغل تركيا علاقتها بجماعة الإخوان في تونس بقيادة الغنوشي؛ لاستخدام الأراضي التونسية كمعبر لتمرير الأسلحة والمرتزقة لدعم حكومة الوفاق في حربها ضد قوات الجيش الوطني التي تسعى لتحرير طرابلس من المليشيات المسيطرة عليها.

وكانت المحامية والناشطة التونسية وفاء الشاذلي، طالبت من وصفتهم بـ”شرفاء الوطن وعيونه الساهرة”، بالوقوف في وجه رئيس مجلس النواب التونسي ورئيس حركة النهضة الذراع السياسية للإخوان في تونس راشد الغنوشي ومخططاته مع أردوغان، مُشيرة إلى أن الإخوان يخوضون معركتهم الأخيرة بطرابلس.

وقالت الشاذلي، في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن معركة الإخوان في طرابلس هي معركة الكينونة، ومعركة الحياة أو الموت، مؤكدة أنهم “سيفعلون المستحيل لإنقاذ ميليشياتهم وحكمهم هناك، فكيف لا وطرابلس هي بيت مالهم لتركيع الشعب التونسي والليبي”.