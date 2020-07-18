البنتاغون: تركيا أرسلت 3800 مرتزق إلى ليبيا العام الجاري البنتاغون: تركيا عرضت الجنسية على المرتزقة المقاتلين في ليبيا

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أكد تقرير جديد لوزارة الدفاع الأميركية أن تركيا أرسلت آلافا من المرتزقة السوريين إلى ليبيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

ونشر “البنتاغون” في أول تعليق من الوزارة على أنشطة تركيا في ليبيا يوم الخميس تقريرا مفصلا بشأن عمليات مكافحة الإرهاب في إفريقيا، يكشف عدد المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، بالإضافة إلى طبيعة “المكافآت” التركية لهم.

وقدرت وزارة الدفاع الأميركية، في التقرير الذي نقلت وكالة “أسوشيتد برس”، مقتطفات منه أعداد المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم أنقرة إلى طرابلس في أشهر يناير وفبراير ومارس بين 3500 و3800 مرتزق؛ حيث دفعت أموالا وعرضت الجنسية على الذين يقاتلون إلى حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي.

وحسب التقرير، فإن 300 مقاتل سوري وصلوا إلى ليبيا في نهاية أبريل الماضي، كما نشرت تركيا “عددا مجهولا” من العسكريين الأتراك في ليبيا خلال الأشهر الأولى من العام.