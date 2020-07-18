اغتيال معاون آمر مليشيا “فرسان الغضب” في مصراتة

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كشف مصدر مطلع أن مسلحين أقدموا الخميس على اغتيال معاون آمر مليشيا ” فرسان الغضب” في مدينة مصراتة المدعو بسام عبدالحكيم أبوغرسة.

وأوضح المصدر أن أبوغرسة من مواليد 2003 ومن سكان مدينة مصراتة، مؤكدًا أن عملية الاغتيال تمت في ظروف غامضة دون امعرفة أسبابها ودوافعها.

وشهدت عدة مدن في غرب ليبيا عمليات اغتيال وتصفية لعدد من عناصر المليشيات التي تسيطر على العاصمة طرابلس والتي شاركت في المعارك ضد القوات المسلحة في عمليات رجح البعض أنها تصفية حسابات بينهم.

وكانت العاصمة طرابلس شهدت يوم الخميس الماضي أيضًا عملية تصفية المليشياوي أحمد سعد الصغير الملقب “الذيب” من مواليد 1994 من سكان منطقة عرادة.

وأوضح المصدر أن الصغير هو أحد عناصر المليشيات الموالية لتركيا، تم العثور على جثته مرمية في جزيرة غوط الشعال في طرابلس صباح الخميس وليدفن في مقبرة “سيدي بوغرارة” بعد صلاة العصر.

وشهدت مدينة طرابلس الأربعاء كذلك عملية تصفية المليشياوي رضاء علي القيرة من سكان العاصمة من قبل مسلحين.