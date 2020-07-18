اغتيال معاون آمر مليشيا “فرسان الغضب” في مصراتة
أخبار ليبيا24
كشف مصدر مطلع أن مسلحين أقدموا الخميس على اغتيال معاون آمر مليشيا ” فرسان الغضب” في مدينة مصراتة المدعو بسام عبدالحكيم أبوغرسة.
وأوضح المصدر أن أبوغرسة من مواليد 2003 ومن سكان مدينة مصراتة، مؤكدًا أن عملية الاغتيال تمت في ظروف غامضة دون امعرفة أسبابها ودوافعها.
وشهدت عدة مدن في غرب ليبيا عمليات اغتيال وتصفية لعدد من عناصر المليشيات التي تسيطر على العاصمة طرابلس والتي شاركت في المعارك ضد القوات المسلحة في عمليات رجح البعض أنها تصفية حسابات بينهم.
وكانت العاصمة طرابلس شهدت يوم الخميس الماضي أيضًا عملية تصفية المليشياوي أحمد سعد الصغير الملقب “الذيب” من مواليد 1994 من سكان منطقة عرادة.
وأوضح المصدر أن الصغير هو أحد عناصر المليشيات الموالية لتركيا، تم العثور على جثته مرمية في جزيرة غوط الشعال في طرابلس صباح الخميس وليدفن في مقبرة “سيدي بوغرارة” بعد صلاة العصر.
وشهدت مدينة طرابلس الأربعاء كذلك عملية تصفية المليشياوي رضاء علي القيرة من سكان العاصمة من قبل مسلحين.
وأوضح المصدر أن المليشياوي القيرة هو أحد عناصر مليشيا “ثوار طرابلس” الموالية لتركيا، تمت تصفيته والاتهامات غير واضحة لمن نفذ عمليه القتل، مؤكدًا أن هناك احتقان وغضب في أواسط مليشيا ثوار طرابلس.
وأشار المصدر إلى أنه خلال اليومين الماضيين تمت أيصًا تصفية وائل امسيك الزنتاني، من سكان طريق الهضبة وذلك أثناء تواجده في الحي الإسلامي بالقرب من سوق 2 مارس في طرابلس.
وأضاف المصدر أن الزنتاني قتل بعد أن أقدم مسلحون مجهولون يستقلون مركبة مدنية بفتح النار عليه دون تحديد هوية هؤلاء المسلحين.
وفي مطلع يوليو الجاري أقدم مسلحين على تصفية المليشياوي أبوبكر فرج الحرابي في مدينة الزاوية من مواليد فبراير 2000 ومن سكان مدينة الزاوية وتابع لمليشيا “الفرقة الأولى”.
وذكر مصدر مطلع أن مسلحين يستقلون سيارة مدنية قاموا بفتح النار عليه أثناء تواجده في منطقة السيدة زينب بالزاوية دون تحديد الأسباب.
وفي منتصف يونيو الماضي أقدم عدد من المسلحين تابعين لإحدى مليشيات مدينة مصراتة على عنصرين وإصابة ثالث تابعين لمليشيا السرية السادسة – مكتب أبوسليم “.