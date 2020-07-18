ألمانيا وإيطاليا وفرنسا تدرس فرض عقوبات على منتهكي حظر السلاح بليبيا

أخبار ليبيا24 – سياسة

أعلنت دول ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، عن استعدادها لدراسة إمكانية فرض عقوبات على منتهكي حظر السلاح في ليبيا.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر اليوم السبت عن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأكد بيان زعماء دول ألمانيا وإيطاليا وفرنسا قائلا: “نحن على استعداد للنظر في اللجوء المحتمل إلى العقوبات إذا تواصل خرق الحظر بحرًا أو برًّا أو جوًّا”.

وحث البيان، “جميع الأطراف الخارجية على إنهاء تدخلها المتزايد في ليبيا، واحترام حظر السلاح الذي أقره مجلس الأمن بشكل كامل”.