هاربًا من درنة..القبض على إرهابي في مصراتة ونقله إلى طرابلس

هاربًا من درنة..القبض على إرهابي في مصراتة ونقله إلى طرابلس

أخبار ليبيا24

ذكر مصدر مطلع أن إحدى المليشيات المسلحة في مدينة مصراتة ألقت القبض على المتطرف عبدالحكيم رجب فالح الحصادي أثناء تواجده في المدينة بعد هروبه من مدينة درنة خلال العام 2018.

وأوضح المصدر أن الإرهابي الحصادي من سكان مدينة درنة، لافتا إلى أن عملية القبض جاءت في أواخر يونيو 2020 لينقل إلى سجن معيتيقة في طرابلس تحت حراسة مليشيا “قوة الردع الخاصة”.

وأضاف المصدر أن الإرهابي من مواليد 1987 وقد اعلن البيعة لتنظيم الدولة الإرهابي داعش في مدينة درنة في أكتوبر 2014 ومن ثم عاد إلى تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي.

وأكد المصدر أن المعني لديه شقيقاه ( يحي و سالم ) وقد قتلا خلال المواجهات ضد القوات المسلحة العربية الليبية في مدينة درنه 2018 .