نتائجها موجبة..تسجيل حالتي وفاة في برج الأمل بمركز بنغازي الطبي

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أعلن المكتب الإعلامي لمركز بنغازي الطبي الخميس عن وفاة حالة محولة من مدينة سبها مصابة إثر حادث سير ويبلغ من العمر 70 سنة.

وأضاف المركز أن الحالة كانت تعاني أعراض في الجهاز التنفسي حيث مكث في غرفة العناية الفائقة و توفي وكانت نتيجة التحليل لفيروس كورونا موجبة بحسب تصريح مدير برج الأمل فادي فرطاس.