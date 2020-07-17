نتائجها موجبة..تسجيل حالتي وفاة في برج الأمل بمركز بنغازي الطبي
أخبار ليبيا24
أعلن المكتب الإعلامي لمركز بنغازي الطبي الخميس عن وفاة حالة محولة من مدينة سبها مصابة إثر حادث سير ويبلغ من العمر 70 سنة.
وأضاف المركز أن الحالة كانت تعاني أعراض في الجهاز التنفسي حيث مكث في غرفة العناية الفائقة و توفي وكانت نتيجة التحليل لفيروس كورونا موجبة بحسب تصريح مدير برج الأمل فادي فرطاس.
وكشف فرطاس أن سيدة مسنة تبلغ 83 عام دخلت مساء الأربعاء إلى برج الأمل من بنغازي، لديها أعراض في الجهاز التنفسي حيث دخلت للعناية الفائقة وتوفيت وكانت نتيجة المسحة الأنفية لفيروس كورونا موجبة.
وأشار مدير برج الأمل إلى تسجيل حالة موجبة لسيدة من بنغازي تبلغ 45 سنة دخلت لبرج الأمل كحالة اشتباه وتبين أن الحالة مخالطة لحالة موجبة.
وتبلغ الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في برج الأمل 5 حالات تمكث في قسم العزل (الكلى سابقاً ) ويقدم لهم جميع الخدمات الطبية والعلاجية.