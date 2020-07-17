محتجون في بروكسل يطالبون بوضع حد لتركيا في ليبيا

محتجون في بروكسل يطالبون بوضع حد لتركيا في ليبيا وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الأوروبي تنديدا بالتدخل التركي في ليبيا

أخبار ليبيا24

وقف عشرات المحتجين، اليوم الجمعة، أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، احتجاجا على التدخل العسكري التركي في ليبيا، مؤكدين أن ذلك يهدد أوروبا.

وتزامنت الوقفة، مع عقد القادة الأوروبيين في بروكسل، قمة للاتفاق على خطة إنعاش اقتصادي في أوروبا، التي تعاني تبعات وباء كورونا.

ورفع المحتجون شعارات ولافتات تدعو الاتحاد الأوروبي لوضع حد لممارسات تركيا في ليبيا بشكل خاص، والشرق الأوسط بشكل عام.

وأكد المتظاهرون أن سياسات تركيا تمثل خطرا على أوروبا، بسماحها بدخول الإرهابيين إلى ليبيا.

وكتب على اللافتات عبارات تقول: “إغراق تركيا لليبيا بالإرهابيين يهدد أوروبا” و “أوقفوا التدخل العسكري التركي في ليبيا”.