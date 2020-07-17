ست سنوات على اغتيال فريحة البركاوي اغتيال فريحة البركاوي رسالة قوية للتذكير بالكيفية التي كانت عليها درنة قبل تحريرها من الإرهاب

أخبار ليبيا24

في ليبيا عام 2014 استشرت عمليات القتل والاغتيال في عدد من مناطق البلاد، حيث كان عسكريون وصحافيون وقضاة وإعلاميون وسياسيون يسقطون كل يوم، إما قتيلا وإما مصابا.

لقد كانت الاغتيالات مشهدا يوميا معاشا تساوى فيه الرجال والنساء، على حد سواء، حيث تم إطلاق النار على العديدين منهم ما أدى لسقوطهم قتلى من دون أن يحاسب المجرمون على أفعالهم.

يوم 17 يوليو 2014 تم إطلاق وابل من الرصاص على، السيدة فريحة البركاوي، بواسطة مسلحين كانوا يستقلون سيارة معتمة عند إحدى محطات الوقود في درنة.

أتى اغتيال السيدة، التي كانت قبل اغتيالها عضوا بالمؤتمر الوطني العام، بعد ثلاثة أسابيع من اغتيال المحامية والناشطة السياسية، سلوى بوقعيقيص، في بنغازي.

كانت السيدة المعروفة بمواقفها الجريئة من أعضاء المؤتمر، قد أدانت بقوة الاغتيال الوحشي للمحامية سلوى بوقعيقيص داخل منزلها، وسبق لها وتحدثت عن الخروقات والانحرافات في مسارات المؤتمر الوطني العام، الذي سيطر عليه تيار الإسلام السياسي، وقد قدمت استقالتها قبل أشهر من اغتيالها وعادت تمارس عملها كمعلمة في المدرسة.

عُرف عن البركاوي (58 عاما) أنها كانت عضوا نشطا بالحركة العامة للكشافة والمرشدات وجمعية الهلال الأحمر الليبي في درنة، وقد جرى انتخابها ممثلة عن مدينتها درنة في المؤتمر الوطني العام ضمن كتلة “تحالف القوة الوطنية”.

وقد كانت درنة تشهد سيطرة التنظيمات المتطرفة، التي نفذت حملة من الاغتيالات طالت عسكريين وقضاة ونشطاء سياسيين ومدنيين وشيوخا.

هددت العناصر الإرهابية واعتدت على المئات من العسكريين والأمنيين والصحفيين والسياسيين والقضاء والنشطاء، كما قتلت العديد منهم واختطفت وأسرت العشرات الذين لازال مصيرهم مجهولا حتى يومنا هذا، وقد كانت درنة، قبل انتشالها من مستنقع الإرهاب قبل عامين، غارقة في عنف قاتل، أثر على الحياة برمتها وأسهم في انهيار عام في القانون والنظام، حيث ارتكبت الجماعات المتطرفة انتهاكات جسيمة ضد القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

إن اغتيال “فريحة البركاوي” يشكل رسالة قوية للتذكير الجميع بالكيفية التي كانت عليها درنة في ظل انتشار الجماعات المتطرفة والمليشيات المسلحة ذات التوجهات والولاءات المتعددة، والتي أفضى وجودها إلى انتهاكات للحقوق الإنسانية المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ولازالت الذاكرة تعج بأحداث الإعدامات غير القانونية الاغتيال والذبح والاختطاف والحرمان التعسفي من الحرية والتعذيب وغيرها من الممارسات الإجرامية الوحشية المهينة لآدمية البشر.

وحول تلك الأحداث قامت، وكالة أخبار ليبيا24، بجمع معلومات وأجرت لقاءات مع من تأثروا بشكل مباشر، من الضحايا وأهاليهم في درنة، بالممارسات العدوانية التي ارتكبتها الجماعات الإرهابية، حيث أفردت الوكالة على موقعها تقاريرا عديدة حول تلك الانتهاكات والجرائم الإرهابية للجماعات المتطرفة.

لقد أدى غياب أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية في تلك الفترة في درنة وبنغازي ومناطق أخرى إلى تفاقم الوضع الأمني وسمح للجماعات المتطرفة ارتكاب ممارسات التخويف والتهديد والاعتداءات والقتل، والتي مرت جميعها دون عقاب، تلك الفترة.