تواصل أعمال التصفية..العثور على جثة مليشياوي في طرابلس
أخبار ليبيا24
كشف مصدر مطلع اليوم الجمعة أن العاصمة طرابلس شهدت أمس الخميس عنلية تصفية المليشياوي أحمد سعد الصغير الملقب “الذيب”.
وأوضح المصدر أن الصغير من مواليد 1994 من سكان منطقة عرادة وهو أحد عناصر المليشيات الموالية لتركيا، تم العثور على جثته مرمية في جزيرة غوط الشعال في طرابلس صباح الخميس وليدفن في مقبرة “سيدي بوغرارة” بعد صلاة العصر.
وشهدت مدينة طرابلس أمس الأول الأربعاء عملية تصفية المليشياوي رضاء علي القيرة من سكان العاصمة من قبل مسلحين.
وأوضح المصدر أن المليشياوي القيرة هو أحد عناصر مليشيا “ثوار طرابلس” الموالية لتركيا، تمت تصفيته والاتهامات غير واضحة لمن نفذ عمليه القتل، مؤكدًا أن هناك احتقان وغضب في أواسط مليشيا ثوار طرابلس.
وأشار المصدر إلى أنه خلال اليومين الماضيين تمت أيصًا تصفية وائل امسيك الزنتاني، من سكان طريق الهضبة وذلك أثناء تواجده في الحي الإسلامي بالقرب من سوق 2 مارس في طرابلس.
وأضاف المصدر أن الزنتاني قتل بعد أن أقدم مسلحون مجهولون يستقلون مركبة مدنية بفتح النار عليه دون تحديد هوية هؤلاء المسلحين.
وفي مطلع يوليو الجاري أقدم مسلحين على تصفية المليشياوي أبوبكر فرج الحرابي في مدينة الزاوية من مواليد فبراير 2000 ومن سكان مدينة الزاوية وتابع لمليشيا “الفرقة الأولى”.
وذكر مصدر مطلع أن مسلحين يستقلون سيارة مدنية قاموا بفتح النار عليه أثناء تواجده في منطقة السيدة زينب بالزاوية دون تحديد الأسباب.
وفي منتصف يونيو الماضي أقدم عدد من المسلحين تابعين لإحدى مليشيات مدينة مصراتة على عنصرين وإصابة ثالث تابعين لمليشيا السرية السادسة – مكتب أبوسليم “.