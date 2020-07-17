تواصل أعمال التصفية..العثور على جثة مليشياوي في طرابلس

تواصل أعمال التصفية..العثور على جثة مليشياوي في طرابلس

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع اليوم الجمعة أن العاصمة طرابلس شهدت أمس الخميس عنلية تصفية المليشياوي أحمد سعد الصغير الملقب “الذيب”.

وأوضح المصدر أن الصغير من مواليد 1994 من سكان منطقة عرادة وهو أحد عناصر المليشيات الموالية لتركيا، تم العثور على جثته مرمية في جزيرة غوط الشعال في طرابلس صباح الخميس وليدفن في مقبرة “سيدي بوغرارة” بعد صلاة العصر.

وشهدت مدينة طرابلس أمس الأول الأربعاء عملية تصفية المليشياوي رضاء علي القيرة من سكان العاصمة من قبل مسلحين.