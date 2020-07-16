معتوق يصل تونس ويخضع للحجر الصحي

أخبار ليبيا24

كشف السكرتير العام لنادي الملعب التونسي، أنيس الباجي، عن وصول اللاعب علي معتوق اليوم الخميس إلى تونس قادما من ليبيا، وسيخضع للحجر الصحي قبل الانضمام إلى الفريق في الأسبوع المقبل.

ويواصل الملعب التونسي معسكره التحضيري بمدينة المنستير بالساحل التونسي، استعدادا لاستئناف منافسات الدوري التونسي يوم 2 أغسطس المقبل .