معتوق يصل تونس ويخضع للحجر الصحي
أخبار ليبيا24
كشف السكرتير العام لنادي الملعب التونسي، أنيس الباجي، عن وصول اللاعب علي معتوق اليوم الخميس إلى تونس قادما من ليبيا، وسيخضع للحجر الصحي قبل الانضمام إلى الفريق في الأسبوع المقبل.
ويواصل الملعب التونسي معسكره التحضيري بمدينة المنستير بالساحل التونسي، استعدادا لاستئناف منافسات الدوري التونسي يوم 2 أغسطس المقبل .
وكان الملعب التونسي، التقى وديا مع اتحاد بن قردان وانتهت المواجهة لصالح الأخير بهدف دون رد.
يذكر أن الملعب التونسي يحتل المركز الخامس في الترتيب العام للدوري التونسي بـ27 نقطة.