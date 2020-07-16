قنونو: ساعة الفرج قريبة والعمليات العسكرية مستمرة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، محمد قنونو، استمرار جميع العمليات العسكرية للسيطرة على كامل التراب الليبي، وعودته إلى سلطة الوفاق.

قنونو زعم ، في تسجيل مرئي، أنهم لن يرضو بتقسيم ليبيا أو عودة عسكرة الدولة، مطالبا عناصر مليشيا قوات البركان التابعة للوفاق برفع معنوياتهم .

وتباهى بالموقف العملياتي، سواء في الأجهزة المعلوماتية أو استعدادهم على الأرض وفي السماء وفي جميع الأمور، مؤكدا أن ساعة الفرج قريبة، على حد تعبيره.

ولفت إلى عملية استبدال الأسرى أول من أمس، زاعما أنهم يحققون انتصارات متعددة سواء ميدانيا أو من خلال الجولات السياسية.

وتشهد مدينة سرت تحشيدات واستعدادات عسكري من قوات الجش الوطني، ومليشيات الوفاق المدعومة من الغزاة الأتراك والمرتزقة السوريين، التي تحاول السيطرة على المدينة الاستراتيجية والغنية بالنفط، طمعا في الاستيلاء عليه وتوجيهه نحو الأهواء التركية المشبوهة.