عقيلة صالح يؤكد حق الليبيين في الدفاع عن أرضهم ويثني على الدور المصري

عقيلة صالح يؤكد حق الليبيين في الدفاع عن أرضهم ويثني على الدور المصري

أخبار ليبيا24 – سياسة

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، على حق الشعب الليبي الكامل في الدفاع عن نفسه وأرضه ضد التدخل الأجنبي بكافة الوسائل المتاحة، بحسب ما ذكر المتحدث الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق.

وعبر صالح في تصريحاته عقب عودته من زيارته إلى إيطاليا، عن امتنان وتقدير الشعب الليبي ومجلس النواب لما تقدمه جمهورية مصر العربية والرئيس عبدالفتاح السيسي من دعم لليبيا وشعبها لمواجهة كافة الأخطار المحدقة في البلاد في تجسيد للتضامن العربي، على حد قوله.

وجدد صالح، تأكيده على دعم مجلس النواب لجهود الاتحاد الأوروبي للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية بما في ذلك حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا الذي تنتهكه تركيا، مؤكدا التزام المجلس بمخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية.

ودعا صالح، الجميع إلى عدم القيام بأي أعمال تؤدي إلى تفاقم النزاع أو تتعارض مع قرار حظر توريد الأسلحة ووقف إطلاق النار بناءً على قرارات مجلس الأمن الدولي بهيئة الأمم المتحدة بما في ذلك توريد المعدات العسكرية جلب المرتزقة، مطالبا بضرورة وقف الدعم لجميع الأفراد والجماعات الإرهابية.