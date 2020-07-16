طائرتان تركيتان تنفذان مهمة عسكرية مشبوهة في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

يبدو أن تركيا ماضية في مخططها الاستعماري بليبيا؛ فلا تزال تصر على نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى طرابلس، دون اكتراث للعواقب الوخيمة التي يتكبدها الشعب الليبي، فضلاً عن تحديها لقرارات حظر التسليح .

وكشف حساب تركي متخصص في رصد حركة الطيران والملاحة الجوية عن تفصيل رحلة جوية مشبوهة لطائرتين من تركيا إلى ليبيا، في إطار الدعم العسكري المقدم من أنقرة إلى حكومة الوفاق .

وأكد الحساب التركي، في تغريدتين، هبوط إحدى الطائرات التابعة للقوات الجوية التركية مباشرة في قاعدة الوطية الجوية، موضحًا أنها من طراز C130 هرقل 711468؛ طارت من مدينة قونية التركية إلى الوطية.

وأضاف أن الطائرة الثانية من طراز Erkilet التابعة لسلاح الجو التركي، من طراز A400 17080، غادرت من مدينة أسطنبول إلى مصراتة، مؤكدا أن الطائرتين عادتا إلى تركيا بعد تنفيذ مهمتها.

ويأتي هبوط الطائرة التركية مباشرة في قاعدة الوطية، لتحويل الوطية إلى قاعدة عسكرية تركية تنطلق منها عملياتها العسكرية ضد أبناء الشعب الليبي.

ورصد متابعون ميدانيون، مطلع الشهر الجاري، تحركات لرتل عسكري تابع لقوات تركية يتجه نحو قاعدة الوطية الجوية، مؤكدين أنها تنقل معداتها الخاصة بالدفاع الجوي إليها وتتخذ منها مقرًا لها في ليبيا .

ونشر المتابعون، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورًا لأنظمة الدفاع الجوي المتعددة المتجهة نحو القاعدة، والتي تؤكد على استمرار نقل الأسلحة التركية الثقيلة إلى الأراضي الليبية .

وبالبحث خلف الصور المنشورة، تبين أن من بينها رادار تركي من نوع Aselsan KALKAN-II، وهو نظام بحث وتتبع ثلاثي الأبعاد يعمل بأشعة “X” ومتخصص في الأهداف المنخفضة ومتوسطة الارتفاع .

وجاءت الرياح بما لا تشتهي السفن التركية؛ حيث تعرضت قاعدة الوطية لقصف مكثف قبل أيام، أسفر عن تدمير منظومة الدفاع الجوي التركية، من قبل طيران أجنبي.

كما استهدفت الغارات التي بلغ عددها تسعة، وفق ماصرح به مصدر عسكري منظومات الدفاع الجوي طراز “هوك” والرادارات التي ثبتتها القوات التركية في القاعدة، وذلك بعد يومين فقط.

وفي إصرار تركي على الغزو العسكري لليبيا، كشفت وسائل إعلام تركية عن خطوات جديدة تتخذها أنقرة تريد من ورائها السيطرة على ليبيا عسكريا واقتصاديا؛ حيث اشترت منظومة إس-125 الصاروخية من أوكرانيا وفعلتها فوق المجال الجوي لمدينة سرت، بالتزامن مع تدمير المنظومة التركية التي كانت موجودة في قاعدة الوطية الجوية.

على الجانب العسكري، أوضح موقع Haber7″”، في تقرير له، أن المنظومة الأوكرانية مكونة من 6 بطاريات للصواريخ؛ واحدة مخصصة للمجال الجوي فوق مدينة سرت، وخمس سيتم نصبها في أماكن استراتيجية مختلفة في غرب ليبيا.

ودأبت تركيا على إرسال الأسلحة والمرتزقة السوريين إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق في حربها ضد قوات الجيش الوطني التي تسعى لتحرير طرابلس من المليشيات والجماعات الإرهابية المسيطرة عليها.

وتستخدم أنقرة سفنًا عسكرية تابعة لها موجودة قبالة السواحل الليبية في هجومها الباغي على الأراضي الليبية بما يخدم أهدافها المشبوهة، والتي تساعدها في ذلك حكومة الوفاق المسيطرة على طرابلس وتعيث فيها فسادًا.

كما تحظى المليشيات المسلحة في ليبيا بدعم عسكري من الحكومة التركية التي مولتها بأسلحة مطورة وطائرات مسيرة وكميات كبيرة من الذخائر، إضافة إلى ضباط أتراك لقيادة المعركة وإرسال الآلاف من المرتزقة السوريين للقتال إلى جانب المليشيات.