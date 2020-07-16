خارجية الوفاق تطالب مجلس الأمن بعقد جلسة استماع للجنة العقوبات المختصة بليبيا

أخبار ليبيا24 – سياسة

صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق محمد القبلاوي، أن الوزارة قدمت من خلال بعثتها الدائمة بنيويورك طلباً رسمياً لرئاسة مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة استماع خلال هذا الشهر للجنة العقوبات وفريق الخبراء الخاص بليبيا.

وقال القبلاوي، بحسب تصريحاته التي نشرتها الوزارة عبر صفحتها في “فيسبوك” اليوم الخميس، إنهم يسعون أن “تكون الجلسة بحضور الدول المتورطة في انتهاك حظر السلاح والتي ساهمت في دعم العدوان على طرابلس وضواحيها منذ شهر أبريل العام الماضي”.

وأضاف القبلاوي، أن “هذا الطلب يأتي في إطار مساعي الخارجية الليبية لكشف الدول التي ساهمت ومازالت تساهم في دعم الميلشيات والمرتزقة والانقلابين في محاولات يائسة لعسكرة الدولة والسيطرة على مقدرات البلاد”، وفق قوله.

يذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد قرر خلال في 22 يونيو الماضي، إنشاء لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات جميع الأطراف في ليبيا.