تواصل أعمال التصفية في طرابلس

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كشف مصدر مطلع أن مدينة طرابلس شهدت ليلة أمس الأربعاء عملية تصفية المليشياوي رضاء علي القيرة من سكان العاصمة من قبل مسلحين.

وأوضح المصدر أن المليشياوي القيرة هو أحد عناصر مليشيا “ثوار طرابلس” الموالية لتركيا، تمت تصفيته والاتهامات غير واضحة لمن نفذ عمليه القتل، مؤكدًا أن هناك احتقان وغضب في أواسط مليشيا ثوار طرابلس.

وأشار المصدر إلى أنه خلال اليومين الماضيين تمت أيصًا تصفية وائل امسيك الزنتاني، من سكان طريق الهضبة وذلك أثناء تواجده في الحي الإسلامي بالقرب من سوق 2 مارس في طرابلس.

وأضاف المصدر أن الزنتاني قتل بعد أن أقدم مسلحون مجهولون يستقلون مركبة مدنية بفتح النار عليه دون تحديد هوية هؤلاء المسلحين.

وفي مطلع يوليو الجاري أقدم مسلحين على تصفية المليشياوي أبوبكر فرج الحرابي في مدينة الزاوية من مواليد فبراير 2000 ومن سكان مدينة الزاوية وتابع لمليشيا “الفرقة الأولى”.

وذكر مصدر مطلع أن مسلحين يستقلون سيارة مدنية قاموا بفتح النار عليه أثناء تواجده في منطقة السيدة زينب بالزاوية دون تحديد الأسباب.

وفي منتصف يونيو الماضي أقدم عدد من المسلحين تابعين لإحدى مليشيات مدينة مصراتة على عنصرين وإصابة ثالث تابعين لمليشيا السرية السادسة – مكتب أبوسليم “.

وقامت مليشيات مصراتة بفتح النار على عناصر المليشيا مساء الخميس الماضي أثناء تواجدهم في منطقة الكشوني في باب بن غشير وهم سراج محمد قريرة و سليم الشريف “المشوكة” وإصابة علي سالم الغرياني.

ولم تعرف الأسباب وراء ذلك، في حيت أشارت مصادر إلى تورط المدعو “أغنيوة الككلي” في اختطاف أحد قيادات مليشياوية بارزة في مدينة مصراتة ويدعى عبداللطيف الكريك منذ مدة.

وسبق هذه الأحداث، جريمة قتل وقعت في شارع طريق الخدمات في قرية البوعيشي في طرابلس بعد تصفية شخص من قبل مسلحين وترك جثته على قارع الطريق.

ولم تعرف أو تحدد أسباب ولا ملابسات ودوافع تلك الجريمة أو اطرافها، إلا أن بعض المصادر أشارت إلى أن جريمة القتل وقعت بالقرب من أحد المقرات التابعة لمليشيات مصراتة.

وعقب عملية التصفية، قام مسلحين بعدها بأيام بتصفية المليشياوي أيمن صالح الملقب “باله” دون تحديد تبعية أو هوية المسلحين ولا دوافع التصفية.

وأكد المصدر ذاته، أن المغدور من مواليد 1990 ومن سكان منطقة تاجوراء وقيادي ميداني بمليشيا “رحبة الدروع” المؤيدة للغزو التركي، موضحًا أنه فتح النار عليه أثناء تواجده في تاجوراء.

وأشار المصدر إلى أن هناك حالة احتقان في أوساط مليشيا “رحبة الدروع” وتوعد عناصرها بالرد والانتقام دون تحديد أو ذكر الجهة التى أقدمت على تصفية “باله”.

وسبقها أيضًا تصفية أحد عناصر المليشيات في العاصمة طرابلس حسام عبدالله الحمروني مواليد 2001 ومن سكان طرابلسمن قبل مسلحين أمطروه بوابل من الرصاص يستقلون سيارة مدنية دون تحديد نوعها.

وأشار المصدر إلى أن تصفية الحمروني تمت في حدود الساعة 11 ليلا أثناء تواجده بالقرب من محطة وقود “القديم” في منطقة قصر خيار.