تمدد حظر التجوال لخمسة أيام بمدينة زليتن القرار جاء بعد ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في البلدية

أخبار ليبيا 24 – صحة

أصدر عميد بلدية زليتن المكلف مصطفى بن عائشة القرار رقم (35) بشأن تمديد الحظر لمدة خمسة أيام أخرى ابتدأ من يوم أمس الأربعاء.

وجاء هذا القرار بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلدية خلال الأيام الماضية .

وكانت زليتن قد أعلنت الثالاثء عن تسجيل 10 حالات “حالة يوم السبت وحالة يوم الأحد و8 حالات الإثنين” مخالطة بمدينة زليتن .

ووصل العدد التراكمي في زليتن منذ بداية الأزمة إلى 105؛ إصابة منها 92 حالة نشطة فيما سجلت حالتي وفاة .