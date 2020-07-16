بعد أكثر من 100 عام يتم رصف طريق حي سوق العجاج بمدينة طبرق

بعد أكثر من 100 عام يتم رصف طريق حي سوق العجاج بمدينة طبرق

أخبار ليبيا24- خاص

افتتح رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية اليوم الخميس طريق حي سوق العجاج أحد أقدم أحياء المدينة.

وأكد بوالخطابية أن هذا الحي هو من أقدم أحياء المدينة والذي لم يرصف منذ أكثر من 100 عام وهو طريق ترابي ولم تنجح كل المشاريع لرصفه إلا الآن.

وأضاف رئيس المجلس التسييري أن هذا المشروع هو أحد مشاريع بلدية طبرق والذي وافقت عليه رئاسة الوزراء ووزارة الحكم المحلي وباشرت البلدية رصفه خلال وقت قصير.

وأضاف بوالخطابية أن المشروع كان بإشراف مكتب المشروعات بالبلدية وتم تنفيذه عن طريق إحدى الشركات المحلية للمقاولات العامة.

وكان الافتتاح بحضور قطاع المواصلات وجهاز الحرس البلدي وجهاز الإسكان والمرافق والحرس البلدي ولفيف من سكان حي سوق العجاج.