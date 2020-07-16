الهلال يدعم الحكم “محمد الهوني” في مواجهة كورونا شارك في المباراة عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال

أخبار ليبيا 24 – رياضة

نظم نادي الهلال اليوم مباراة استعراضيه بالملعب المعشب بمقر النادي ببنغازي حملت شعار محمد الهوني “عد قويا” .

وجاءت المباراة في إطار دعم الحكم محمد الهوني الذي أصيب قبل أيام بفيروس كورونا، مما دعى إلى دخوله لمستشفى الهواري لتلقي الرعاية الطبية .

وشارك في المباراة عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أبرزهم فيصل البدري، وهويدي زقلام، وعلي الشريف، ومصطفى حمزة، إضافة إلى عدد من اللاعبين السابقين بنادي الهلال على غرار طارق زوبي، ومعتز المقبرحي .