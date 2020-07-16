النائب عبدالمطلب ثابت يثمن الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية

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ثمّن عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة البيضاء، عبدالمطلب ثابت، اليوم الأربعاء، دور الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية بالشكل الذي يضمن الوصول إلى حل ينهي الاقتتال وانسحاب القوات التركية من الأرض الليبية ويدعم مبادرة إعلان القاهرة حول ليبيا.

وقال ثابت، “إن كل هذه الجهود المبذولة من مختلف دول العالم والتي كان آخرها دعوة الجمهورية الإيطالية لفخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وهذه الدعوة كغيرها من الدعوات السابقة، جميعها داعمة للأجسام الشرعية في ليبيا المتمثلة في مجلس النواب الليبي المنتخب من الشعب، ومؤيد بشكل كبير لمبادرة إعلان القاهرة المنبثق من جمهورية مصر العربية”.

كما أثنى ثابت على الدور المصري في حل الأزمة الليبية ووقوفها رئاسة وشعبا بجانب الشعب الليبي، وأكد أيضا على حق الشعب الليبي في الدفاع عن أرضه.

وأكد عضو مجلس النواب، تمسك المجلس بثوابته وكذلك الالتزام الكامل بها كمخرجات مؤتمر برلين، وكذلك إعلان مبادرة القاهرة كذلك، إضافة إلى قطع الدعم الكامل عن الجماعات الإرهابية في ليبيا.