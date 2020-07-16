المشري: ليبيا وتركيا تنعمان بالحرية والديمقراطية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

احتفى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بذكرى محاولة الانقلاب العسكري المُفبرك في تركيا، التي جرت في الخامس عشر من يوليو عام 2016م، لاسيما أن النظام التركي بقيادة رجب أردوغان أكبر داعم لجماعة الإخوان في ليبيا.

المشري قال، في كلمته خلال الاحتفالية التي نظمتها السفارة التركية في طرابلس، إحياء للذكرى، “لا شك أن نفس الدول والجهات التي تتآمر على تركيا، تتآمر أيضا على الديمقراطيات الوليدة في دول الربيع العربي وليبيا”.

وأضاف “في مثل هذه المواقف لابد أن نقف احتراما وإجلالا لأرواح الشهداء في كل البلدان التي تقاتل من أجل الحرية، خصوصا في تركيا، وشهداء عملية بركان الغضب في ليبيا، وكل شهداء البلدان العربية؛ سواء في سوريا أو اليمن، وكل الدول التي تسعى للوصول إلى الديمقراطية، في مواجهة دول محور الشر وعلى رأسها الإمارات ومصر”، متابعا: “كل هؤلاء ليس لهم إلا الخزي والعار على ما يفعلونه ضد الديمقراطية التي تسعى إليها كل الشعوب” .

وأكمل “لاشك أن وعي الشعب التركي كان له دور حاسم في إنهاء الانقلاب، ولاشك أيضا أن القيادة الحكيمة في تركيا من خلال الرئيس رجب طيب أردوغان والثقة التي بينه وبين الشعب، كان لها أيضا الأثر الكبير في إفشال الانقلاب الذي لم يكن دفاعا عن حزب أو مجموعة تحكم في تركيا، بل كان دفاعا عن الديمقراطية والحرية، ولذلك أخرجت مكالمة للرئيس على التليفزيون ملايين الشعب للدفاع عن مكسبهم العظيم وهو الحرية والديمقراطية”.

وواصل “هي نفس المعاني التي استشهد من أجلها الآلاف في ليبيا، وعلى أسوار طرابلس، دفاعا عن هذه المعاني والمبادئ، وبعد كل هذه المدة اتضحت الصورة وتمايزت الصفوف نحو الحرية والديمقراطية والتداول السلمي على السلطة مثلما يحدث في تركيا وليبيا، في مقابلة صف آخر لقمع الشعوب والاستيلاء على ثرواتها وفيه من المنظمات الإرهابية والدول الراعية للإرهاب مثل الإمارات”، مختتما بقوله “نحن واثقون بأننا على الحق وواثقون من نصر الله”.

وشهدت تركيا في 15 يوليو 2016م محاولة انقلاب عسكري مزعمم؛ اتُهم فيها فصيل داخل القوات المسلحة التركية، والذي أعلن إنشاء مجلس السلم ليكون الهيئة الحاكمة في البلد؛ من خلال بيان بث بعد سيطرتهم على قناة تي آر تي الرسمية التركية والذي تضمن خلاله حظر التجول في أنحاء البلاد وإغلاق المطارات، إلا أن المحاولة بات بالفشل بعد خروج الأتراك لمواجهتها.

ودأبت تركيا على إرسال الأسلحة والمرتزقة السوريين إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق المدعومة من المليشيات والجماعات الإرهابية المسيطرة عليها، حيث تستخدم أنقرة سفنًا عسكرية تابعة لها موجودة قبالة السواحل الليبية في هجومها الباغي على الأراضي الليبية بما يخدم أهدافها المشبوهة، والتي تساعدها في ذلك حكومة الوفاق المسيطرة على طرابلس وتعيث فيها فسادًا .