القيادة العامة تنفي عقد اجتماع بين المشير حفتر ووفد أمريكي

أخبار ليبيا24 – سياسة

نفت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، الأنباء المتداولة حول عقد اجتماع بين القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ووفد أمريكي رفيع المستوى.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة أحمد المسماري، إن “بعض وسائل الإعلام تداولت خبر مفاده اجتماع بين السيد القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر ووفد أمريكي رفيع المستوى. عليه نود أن نلفت انتباه كافة وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية أن هذا الخبر غير صحيح وننفيه بشكل رسمي”.

وأكد المسماري، بحسب ما نشر على صفحتها في “فيسبوك” اليوم الخميس، أن قواتهم متمركزة وثابتة في مواقعها، وأن القيادة العامة لن تتاجر بدماء وتضحيات الشعب الليبي.

وأوضح المسماري قائلا: إن “قواتنا متمركزة وثابتة في مواقعها، ونؤكد لليبيين أصحاب القرار والسيادة أن القيادة العامة لن تتاجر بدماء أبنائها وتضحيات الشعب وستظل الحصن الحصين الذي يحافظ على سيادة واستقلال الدولة وصون كرامتها وهيبتها والحفاظ على مقدراتها”.