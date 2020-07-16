الغرياني: ليبيا تغرق في الفساد الأمني والمالي والسياسي الغرياني : الإيرادات في ليبيا انعدمت الآن بعد إغلاق النفط

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد المُفتي المعزول والداعم للجماعات الإرهابية، الصادق الغرياني، وجود جوانب كثيرة ومتعددة للفساد في ليبيا؛ سواء على الصعيد الأمني أو المالي أو السياسي أو غيرها.

وحول الفساد المالي، أوضح الغرياني خلال مقابلة له، ببرنامج الإسلام والحياة عبر قناة التناصح الداعمة للجماعات الإرهابية – أن الأمر وصل في ليبيا إلى شبه انعدام الإيرادات، بجانب الفساد الواسع في المصروفات.

وذكر أن الإيرادات في ليبيا أغلبها من النفط، بخلاف إيرادات الاتصالات والجمارك، بالإضافة إلى الجبايات من بعض الجهات، لكن كل هذه المصادر انعدمت الآن، على حد قوله.

وتابع “حسب توقع الاقتصاديين المتخصصين، فإن الاتصالات كان يجبى منها أرباح تصل في العام إلى 3 مليارت، لكن الآن صفر، بل أصبح عليها ديون؛ بسبب الفساد المالي؛ فالإيرادات لا تذهب في المسار الصحيح لها، ونصرف هنا وهناك بقوانين طوارئ وأزمات وغيرها من الأمور”.

وبخصوص الجمارك، قال “لا يوجد منها دخل مثلما كان في السابق”، متسائلا “ما الذي يجعل الناس لا يدفعون الإيرادات، خاصة في الكهرباء والجمارك؟”، مرجعا السبب إلى عدم وجود قانون؛ حيث يستطيع الليبي أن يدخل السلعة تحت حماية المليشيات نتيجة الفساد الأمني.