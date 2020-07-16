السيسي لوفد القبائل الليبية: لن نقف مكتوفي الأيدي لمواجهة أي تهديد للأمن القومي

السيسي لوفد القبائل الليبية: لن نقف مكتوفي الأيدي لمواجهة أي تهديد للأمن القومي السيسي يجتمع بوفد القبائل الليبية في القاهرة

أخبار ليبيا24

التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء بوفد القبائل الليبية تحت شعار “مصر وليبيا شعب واحد … مصير واحد”. وأكد أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أية تحركات تشكل تهديدا مباشرا قويا للأمن القومي والعربي والإقليمي والدولي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، “يلتقي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بمشايخ واعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكافة ربوع البلاد”.

وأكد السيسي، لوفد القبائل الليبية، أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي حيال تهديد الأمن القومي، مجددا الدعوة لأبناء القبائل الليبية للانخراط في جيش وطني موحد.

وقال، “مستعدون لتدريب أبناء القبائل الليبية لبناء جيش وطني موحد”. وأضاف، “قادرون على تغيير المشهد العسكري في ليبيا بشكل سريع وحاسم”.

وأكد السيسي، تحول ليبيا لملاذ آمن للخارجين عن القانون، وقال، “نتعامل مع ليبيا موحدة ونتعاطى مع كافة أبنائه”

وأوضح السيسي، أن الخطوط الحمراء في ليبيا، التي أعلن عنها من قبل في سيدي براني، دعوة للسلام، وإنهاء الصراع في ليبيا.

وقال الرئيس المصري، “إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على كافة المستويات تجاه ليبيا هو تفعيل الارادة الحرة للشعب الليبي من اجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه”.

وجدد السيسي، أن الجيش المصري لن يدخل ليبيا إلا بطلب من شعبها ويخرج منها بأمر منه، مؤكدًا أن الليبيين فقط هم من سيحدد مصير بلادهم بإخلاص النوايا والجهود.

وشدد السيسي، على أن الجيش المصري لن يقبل باقتراب الميليشيات من حدود مصر، وأن أي تجاوز لخط سرت-الجفرة هو تهديد للأمن القومي المصري. بدوره أعرب وفد القبائل الليبية عن كامل تفويضه للرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش للتدخل لحماية السيادة الليبية واتخاذ كافة الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر ومواجهة التحديات المشتركة.

وأتت هذه الدعوة، ترسيخا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي ليبيا.