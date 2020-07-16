اعتداء جديد على آبار مياه النهر الصناعي

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تعرضت آبار مياه بالحقل الجنوبي بجهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة، يوم الأربعاء، للتخريب وقطع الكوابل الكهربائية الممتدة داخل الآبار وكوابل التأريض.

وقال جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة، “في الوقت الذي نعمل فيه بأقصى جهدنا لضمان استمرارية الإمداد المائي لجميع المناطق، يستمر المعتدين بالاعتداء على حقول الابار، حيث تعرض الإثنين الماضي عدد (15) بئرًا واليوم عدد (4) آبار بالحقل الجنوبي للتخريب وقطع الكوابل الكهربائية الممتدة داخل البئر وكوابل التأريض”.

وأفاد الجهاز، أنه بهذا الاعتداء يصل إجمالي عدد الآبار المعتدي عليها (152) بئرًا، ما أدى إلى توقف ضخ ما مقداره 650 ألف مكعب من المياه يوميًا.

وأكد جهاز النهر الصناعي، أن استمرار هذه الاعتداءات والممارسات غير المسؤولة يهدد الأمن المائي للبلاد، ما يتطلب تعاون مؤسسات الدولة المعنية كافة التنفيذية وغير التنفيذية وبجدية؛ بما فيها مؤسسات المجتمع المدني والإعلام وكذلك المواطنين، لتشكيل رأي عام يرفض كافة هذه الممارسات غير القانونية، وسلب حق الناس من المياه.

وشدد جهاز النهر الصناعي، على دور المواطن في حماية حقوقه المائية من عبث المعتدين بالإبلاغ عنهم ليتسنى توعيتهم ومحاسبتهم بالقانون.

وكرر الجهاز، المناشدة العاجلة للجهات الأمنية والشرطية بالدولة ومجالس البلديات وعقلاء وحكماء الجنوب تحمل مسؤوليتها في حماية حقول الآبار للحفاظ على استمرار تدفق المياه للمدن ومناطق الاستهلاك، واعتبار حماية حقول الآبار مصدر الإمداد المائي قضية أمن قومي للوطن.