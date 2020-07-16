أعضاء بمجلس النواب يعلنون تأسيس تجمع “تيار الوسط النيابي”

أخبار ليبيا24 – سياسة

أعلن 26 نائبا بمجلس النواب، تكوين كتلة برلمانية تحت مسمى “تجمع الوسط النيابي”، وذلك حرصا على إظهار صوت الوسط والحكمة لبناء الوطن وإعادة اللحمة بين أبنائه.

وذكر الأعضاء في بيان الإعلان عن تأسيس التجمع الصادر اليوم الخميس، أن تجمع “تيار الوسط النيابي” يهدف إلى تنسيق الجهود وتوحيدها لتحقيق الرؤية والأهداف الوطنية والإسهام بفاعلية في تقريب وجهات النظر، وحل النزاع والعبور بالبلاد من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار الدائمة والأمان.

ودعا التجمع في سياق البيان الذي نشره مجلس النواب على موقعه الرسمي، أبناء الوطن إلى تغليب صوت العقل، ووقف القتال لإفساح المجال أمام جهود حل الأزمة، وقطع الطريق أمام جميع التدخلات الخارجية السافرة في البلاد.

كما دعا التجمع، كافة النواب إلى تكثيف جهود التواصل والحوار الداخلي من أجل إعادة توحيد مجلس النواب وتبني خارطة حل تنهي الأزمة، وتنال شرعيتها عبر قاعة المجلس بتواجد جميع النواب الذين انتخبهم الشعب في آخر انتخابات شرعية في البلاد، وفق نص البيان.

وأشار البيان، إلى أن التجمع سيشرع في ممارسة مهامه من خلال التواصل مع جميع الأطراف، مؤكدا أن حل الأزمة لن يكون إلا عبر الحوار المباشر بين الليبيين، وفق الثوابت الوطنية، ومن خلال الوسطية في الطرح، والتنازل بين الإخوة والشركاء في الوطن.