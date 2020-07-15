وزير الدفاع التركي: مستمرون في دعم الوفاق عسكريًا وزير الدفاع التركي: أفرادا من القوات التركية يتولون أنشطة تدريبية واستشارية في ليبيا

أخبار ليبيا 24- متابعات

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، استمرار أنشطة بلاده في منطقة شرق البحر المتوسط، بالإضافة إلى دعم حكومة الوفاق عسكريا بزعم وجود اتفاقات ثنائية بينهما.

أكار قال، في حوار مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، أن أفرادا من القوات المسلحة التركية يتولون أنشطة تدريبية واستشارية لقوات حكومة الوفاق، زاعما أن هدف بلاده هو ضمان السلام والاستقرار في ليبيا سريعا.

وحول واقعة تعرض سفينة فرنسية لتحرش من أخرى تركية، قال “لقد تبادلنا جميع المعلومات والوثائق ومقاطع الفيديو والصور المتعلقة بهذا الأمر مع السلطات المدنية والعسكرية في حلف شمال الأطلسي”، مضيفا “هذه المزاعم غير واقعية تمامًا وتم إثبات مبررنا”.

واتهم السفينة الفرنسية بشن مناورة خطيرة من خلال التقدم بسرعة كبيرة تجاه السفينة التركية، دون أخذ إجراءات الناتو الحالية في الاعتبار، قائلا:” تم إعداد تتابع الاتصالات بشكل رائع، لكن فشلنا في تقديم بيانات فنية لدعم ادعاءات سلطات الناتو”.

واختتم بقوله “تركيا عضو في الحلف وتشارك في جميع القيم المشتركة في مركز الناتو، وتستمر دائما في الوفاء بمسؤولياته، وشكرت سلطات الناتو الموظفين الأتراك على نهجهم المهني والحذر خلال الحدث”.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال إن تركيا تلعب لعبة خطرة في ليبيا، مُناشدًا جميع أطراف النزاع في ليبيا، تحمل المسؤولية، وإنهاء التدخل الأجنبي والأفعال الفردية في ليبيا.

وذكر في كلمة له، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي، قيس سعيد، في العاصمة الفرنسية باريس، إن تركيا تلعب لعبة خطرة في ليبيا، وتنتهك جميع التزاماتها التي تعهدت بها في مؤتمر برلين.

وبيّن “ماكرون”، أن فرنسا وتونس، تطالبان بوقف الأطراف المتنازعة في ليبيا، إطلاق النار، وأن يفوا بالتزامهم، واستئناف المفاوضات التي بدأت برعاية الأمم المتحدة، بهدف استعادة الأمن للجميع وإعادة توحيد المؤسسات الليبية.