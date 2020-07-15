مصراتة تسجل ثاني حالة وفاة بسبب فيروس كورونا
أخبار ليبيا24
أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفايروس كورونا داخل البلدية ليصبح عدد حالات الوفاة داخل البلدية ” 02″ حالة.
وكانت اللجنة قد كشفت في بيان لها الثلاثاء أن عدد الحالات المصابة بكورونا والمتواجدة في مركز الكشف والعزل بالعهد القومي للأورام 7 حالات.
وأوضحت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة أن 5 حالات من داخل البلديه وحالتين من خارجها .
وسجلت في بلدية مصراته في الفترة من 1 وحتى 14 من يوليو 72 حالة إصابة بفيروس كورونا شفيت منها 4 حالات.