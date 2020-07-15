مصراتة تسجل ثاني حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

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أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفايروس كورونا داخل البلدية ليصبح عدد حالات الوفاة داخل البلدية ” 02″ حالة.

وكانت اللجنة قد كشفت في بيان لها الثلاثاء أن عدد الحالات المصابة بكورونا والمتواجدة في مركز الكشف والعزل بالعهد القومي للأورام 7 حالات.