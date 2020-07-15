مستشفى الهواري يعلن وفاة أول حالة لمصاب بكورونا
أخبار ليبيا24
قال مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري هاني العريبي، اليوم الإربعاء إن إدارة المستشفى تعلن وفاة أول حالة مؤكدة لمصاب بفيروس كورونا.
وأوضح العريبي عبر الصفحة الرسمية لمستشفى الهواري على موقع “فيسبوك” أن المصاب توفي عن عمر 74 سنة، لافتا إلى أنه كان يعاني من عدة أمراض عضوية.
وكانت الأقسام والعناية في مستشفى الهواري قد استقبلت مصابين بفيروس الكورونا منذ أبريل الماضي وحتى الآن وتم إعلان شفاء 45 مريض من أصل 55 مريض بفيروس كورونا وخرجوا بصحة جيدة من المستشفى.