مستشفى الهواري يعلن وفاة أول حالة لمصاب بكورونا

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قال مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري هاني العريبي، اليوم الإربعاء إن إدارة المستشفى تعلن وفاة أول حالة مؤكدة لمصاب بفيروس كورونا.

وأوضح العريبي عبر الصفحة الرسمية لمستشفى الهواري على موقع “فيسبوك” أن المصاب توفي عن عمر 74 سنة، لافتا إلى أنه كان يعاني من عدة أمراض عضوية.

وكانت الأقسام والعناية في مستشفى الهواري قد استقبلت مصابين بفيروس الكورونا منذ أبريل الماضي وحتى الآن وتم إعلان شفاء 45 مريض من أصل 55 مريض بفيروس كورونا وخرجوا بصحة جيدة من المستشفى.