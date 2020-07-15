مستشفى الهواري يعلن وفاة أول حالة لمصاب بكورونا

0

أخبار ليبيا24

قال  مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري هاني العريبي، اليوم الإربعاء إن إدارة المستشفى تعلن وفاة أول حالة مؤكدة لمصاب بفيروس كورونا.

وأوضح العريبي عبر الصفحة الرسمية لمستشفى الهواري على موقع “فيسبوك” أن المصاب توفي عن عمر 74 سنة، لافتا إلى أنه كان  يعاني من عدة أمراض عضوية.

وكانت الأقسام والعناية في مستشفى الهواري قد استقبلت مصابين بفيروس الكورونا منذ أبريل الماضي وحتى الآن وتم إعلان شفاء 45 مريض من أصل 55 مريض بفيروس كورونا وخرجوا بصحة جيدة من المستشفى.

المزيد من الأخبار

طوارئ بني وليد تنفي تسجيل إصابات بكورونا

مصراتة تسجل ثاني حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

متعافي يروي كيف تغلب على المرض القاتل “كورونا”

بعد نفاذها .. وصول مشغلات تحاليل كورونا إلى سبها

المزيد

طوارئ بني وليد تنفي تسجيل إصابات بكورونا

مصراتة تسجل ثاني حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

متعافي يروي كيف تغلب على المرض القاتل “كورونا”