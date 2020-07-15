متعافي يروي كيف تغلب على المرض القاتل “كورونا”

أخبار ليبيا24

عانيت كثيرا من الإصابة بفيروس كورونا لكن بفضل الله تعافيت من هذا المرض، هكذا بدأ أحد المتعافيين من فيروس كورونا كوفيد 19 حديثه في مقطع فيديو نشر على صفحة اللجنة الاستشارية الطبية.

وبدأ ت قصة الشاب الذي لم يتجاوز 25 عام مع كوفيد 19 نهاية الشهر الماضي بعد شعوره بأعراض منها سعال مزمن و ارتفاع في درجة الحرارة وعطس.

ويعتقد الشاب أن الإصابة بفيروس كورونا جاءته عقب زيارة قام بها لمدينة أجدابيا وتواصلت ليوم واحد عاد بعدها لمدينة بنغازي.

وأضاف :”بعد ظهور الأعراض نصحني أقربائي بالذهاب لمركز بنغازي الطبي لإجراء التحاليل اللازمة وبالفعل ذهبت للمركز رفقة ابن عمتي كانت نتائج التحاليل إيجابية؛ إذ أظهرت أني مصابة بكوفيد-19″.

وقرر الأطباء عزله في إحدى غرف مركز الأمل في طبي بنغازي المخصص لعزل مصابي كورونا ليتلقى الرعاية اللازمة.

ويضيف :”مكثت في المستشفى وحقيقة الأطباء قدموا لنا الرعاية الطبية بشكل ممتاز وكان الشعور بالأطباء والممرضين كالأخوة ولم نشعر أبدا بالملل خلال تواجدنا في المركز بسبب المعاملة الحسنة”.

وواصل الشاب حديثه :”الحمد لله تم سحب عينات و كانت النتيجة سالبة وسمحوا لي بمغادرة المشفى نهائيا وممارسة حياتي الطبيعية”.

وتابع قائلا :”استغرب ما يتم تناقله بين عديد المواطنين بعدم وجود شي اسمه كورونا وعدم الاكتراث من الكثيرين “.

ومضى قائلا “نصيحتي أن يتم أخذ الموضوع على محمل الجد فهذا المرض موجود وأصاب كل دول العالم “.

وختم ” أنصح الجميع إذا لم تكن خائفا عاى نفسك أتمنى أن تخاف على غيرك على أهلك وأصدقائك وأقاربك”.