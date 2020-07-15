لقاء عسكري على مستوى رفيع بين مصر وأمريكا

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بحث القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي مع قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، الجنرال كينيث ماكينزي، عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وزيادة مجالات التعاون العسكري بينهما.

وقال المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، الفريق أول تامر الرفاعى، “إن الجانبان بحثا جهود القوات المسلحة المصرية في مجال تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وكذلك ملف التدريبات المشتركة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية”.

وأضاف، أن “القائد العام للقوات المسلحة أعرب عن اعتزازه بعمق علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين القوات المسلحة في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وتطلعه لأن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون المشترك في المجال العسكري”.

وتابع، “فيما أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالنجاحات التي حققتها القوات المسلحة في تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن بالمنطقة ومكافحة الإرهاب، مؤكدا على عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون الممتد بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية”.

وقال، “في سياق متصل التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الجنرال كينيث ماكينزى، وتناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة للبلدين”.