عمران : على المؤسسات الدولية عدم قبول أي مبادرة تتجاوز الدستور عمران : مشروع الدستور اكتسب الشرعية لاستناده على أعلى وثيقة دستورية في الدولة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران، أنه على الدول والمؤسسات الدولية والعربية والإفريقية، العمل على تهيئة الظروف لإجراء استفتاء على مشروع الدستور الليبي، وعدم القبول بأي مبادرة سياسية لحل الأزمة تتجاوز مشروع الدستور.

وذكرت في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أنها وجهت مخاطبات للعديد من البعثات والمنظمات الدولية والإقليمية وبعض سفارات الدول بليبيا والجهات الرسمية الوطنية للتأكيد على أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، هيئة منتخبة أنجزت مشروع الدستور في مدينة البيضاء في التاسع والعشرين من يوليو 2017م، بأغلبية تجاوزت النصاب المحدد دستوريًا، وموزعة على جميع المناطق والدوائر الانتخابية.

وأردفت عمران، أن مشروع الدستور، اكتسب الشرعية الدستورية لاستناده على أعلى وثيقة دستورية في الدولة كما اكتسب الشرعية القضائية، موضحة أن هذه الخطابات خلصت إلى مطالبة كافة الأطراف الوطنية والدولية المعنية بالعملية الدستورية، على العمل على تهيئة الظروف وتسخير الإمكانيات المتاحة للدفع نحو إجراء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور وتمكين الشعب الليبي من تقرير مصيره عبر استفتاء عام حر ومباشر، احترامًا لإرادته ولقيم الديمقراطية، في أقرب فرصة ممكنة.

وشددت على ضرورة عدم القبول بأية مبادرة سياسية، تتجاوز مشروع الدستور لمخالفتها الإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي وأحكام أعلى سلطة قضائية في الدولة الليبية، مشيرة إلى أن ذلك يعد افتئاتا على إرادة الشعب الليبي وانحرافًا عن المسار الديمقراطي”.

واختتمت عضو الهيئة التأسيسية، أن المخاطبات طالبت أيضًا بضرورة حضور الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور لأي لقاءات سياسية تُنظم على المستوى الوطني أو الدولي يكون أحد محاورها مناقشة العملية الدستورية باعتبار الهيئة إحدى الجهات الفاعلة والرئيسية في مسار التحول الديمقراطي في ليبيا، حسب قولها.