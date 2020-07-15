طوارئ بني وليد تنفي تسجيل إصابات بكورونا
أخبار ليبيا24
نفت لجنة الطواريء الصحية بني وليد يوم أمس الثلاثاء تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفايروس كورونا في بلدية بني وليد .
وأكدت اللجنة أنه ليس هناك أي جهة لها الحق بنشر الأخبار عن جائحة كورونا بالبلدية إلا عن طريق الصفحة الرسمية للخدمات الصحية بني وليد.
وطالبت لجنة الطواريء الصحية بني وليد الأهالي في البلدية عدم الاستماع للأخبار إلا من مصادرها.
من جهة أخرى أشارت اللجنة إلى سحب عدد 22 عينة من مخالطين لحالات مصابة الثلاثاء ومن ضمنها عينات لفريق الرصد والاستجابة السريعة للتأكد من عدم إصابتهم أثناء عمليات سحب العينات.
وبحسب اللجنة سترسل العينات 22 صباح اليوم الأربعاء إلى المختبر المرجعي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض لمعرفة نتائجها.