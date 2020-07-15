طوارئ بني وليد تنفي تسجيل إصابات بكورونا

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نفت لجنة الطواريء الصحية بني وليد يوم أمس الثلاثاء تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفايروس كورونا في بلدية بني وليد .

وأكدت اللجنة أنه ليس هناك أي جهة لها الحق بنشر الأخبار عن جائحة كورونا بالبلدية إلا عن طريق الصفحة الرسمية للخدمات الصحية بني وليد.