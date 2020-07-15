ضبط أحد المطلوبين لقيامه برماية عشوائية على المواطنين في بنغازي
الجاني بحوزته أسلحة نارية وأدوات للتعاطي وأخرى لتصنيع الخمور
أخبار ليبيا 24 – متابعات
أعلن مكتب الإعلام الأمني التابع لمديرية أمن بنغازي، ضبط أحد المطلوبين، لقيامه برماية عشوائية على المواطنين، وبحوزته كمية كبيرة من الأسلحة النارية، وخمور، وأدوات للتعاطي، وأدوات أُخرى لتصنيع الخمور.
وذكر مكتب الإعلام الأمني في بيان له، أنه صدرت تعليمات من غرفة العمليات الرئيسية بمديرية الأمن، بإرسال دوريات من مركز شرطة البركة، للانتقال وضبط أحد الأشخاص المطلوبين، يقوم بالرماية العشوائية على المواطنين في منطقة الرويسات.
وأردف أنه عند وصول القوة حدث اشتباك بالأسلحة النارية، أدى إلى إصابة اثنين من ضباط شُرطة النجدة، وعضو تابع لمركز شُرطة البركة، بواسطة عيار ناري، دخل على إثرها أحدهم لمستشفى الجلاء كون إصابته خطيرة.
وبيّن مكتب الإعلام الأمني، في بيانه، أنه بعد مقاومة عنيفة، تم ضبط الشخص المطلوب، وبمداهمة المكان وجد بحوزته العديد من الأسلحة النارية وخمور، ومصنع للخمور عليه، وأدوات لتعاطي المخدرات وإكسسوارات، موضحًا أنه تم تحريز كامل الأسلحة والخمور، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.