ضبط أحد المطلوبين لقيامه برماية عشوائية على المواطنين في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن مكتب الإعلام الأمني التابع لمديرية أمن بنغازي، ضبط أحد المطلوبين، لقيامه برماية عشوائية على المواطنين، وبحوزته كمية كبيرة من الأسلحة النارية، وخمور، وأدوات للتعاطي، وأدوات أُخرى لتصنيع الخمور.

وذكر مكتب الإعلام الأمني في بيان له، أنه صدرت تعليمات من غرفة العمليات الرئيسية بمديرية الأمن، بإرسال دوريات من مركز شرطة البركة، للانتقال وضبط أحد الأشخاص المطلوبين، يقوم بالرماية العشوائية على المواطنين في منطقة الرويسات.

وأردف أنه عند وصول القوة حدث اشتباك بالأسلحة النارية، أدى إلى إصابة اثنين من ضباط شُرطة النجدة، وعضو تابع لمركز شُرطة البركة، بواسطة عيار ناري، دخل على إثرها أحدهم لمستشفى الجلاء كون إصابته خطيرة.

وبيّن مكتب الإعلام الأمني، في بيانه، أنه بعد مقاومة عنيفة، تم ضبط الشخص المطلوب، وبمداهمة المكان وجد بحوزته العديد من الأسلحة النارية وخمور، ومصنع للخمور عليه، وأدوات لتعاطي المخدرات وإكسسوارات، موضحًا أنه تم تحريز كامل الأسلحة والخمور، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.