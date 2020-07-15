صالح يتفق مع رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي على ضرورة وقف إطلاق النار بليحق زيارة صالح كانت ناجحة وشهدت تقاربًا كبيرًا في وجهات النظر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، اليوم الأربعاء، أن رئيس المجلس عقيلة صالح اختتم زيارته لإيطاليا بلقاء رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي إليزابيتّا ألبيرتي كازيلاتي، مشيرًا إلى أن الزيارة كانت ناجحة وشهدت تقاربًا كبيرًا في وجهات النظر، بضرورة إنهاء الأزمة الليبية وعودة الحوار السياسي في أقرب وقت وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين.

بليحق أكد، في بيانٍ إعلامي له، أنه تم التأكيد على الالتزام بوقف إطلاق النار وتحقيق التوزيع العادل لعائدات النفط لكل الليبيين والشفافية في صرف هذه العائدات بما يخدم مصالح الشعب الليبي ويُلبي احتياجاته.

وكان صالح التقى خلال زيارته لإيطاليا، رئيس البرلمان الإيطالي روبيرتو فيكو، ورئيس الوزراء جوزيبي كونتي، ووزير الخارجية لويجي دي مايو.

وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، على خلفية استقبال صالح في روما، على على سعي بلاده، لوقف إطلاق النار في ليبيا، ضمن إطار عملية برلين.

وذكر في بيان له، أن الخارجية الإيطالية ملتزمة ببذل الجهود من أجل إطلاق حوار “ليبي – ليبي”، شامل للتوصل لحل سياسي للأزمة، موضحًا أن من شأن عقيلة صالح تقديم مساهمة مهمة لتحقيق هذه الأهداف.

وحسب البيان، تناول اللقاء بين دي مايو، وعقيلة صالح، إمكانية استئناف إنتاج وتصدير النفط، حيث شدد دي مايو، على أن الاستئناف الفوري لاستغلال الموارد الطبيعية الليبية سيكون له أثر إيجابي لن يقتصر على اقتصاد البلاد ورفاهية الليبيين فقط، بل أيضًا على آفاق المفاوضات في المجالين السياسي والأمني.