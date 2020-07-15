دي مايو : صالح يستطيع المساهمة في التوصل لحل سياسي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، مُجددًا، على سعي بلاده، لوقف إطلاق النار في ليبيا، ضمن إطار عملية برلين.

وذكر في بيان له، اليوم الثلاثاء، على خلفية استقباله رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن الخارجية الإيطالية ملتزمة ببذل الجهود من أجل إطلاق حوار “ليبي – ليبي”، شامل للتوصل لحل سياسي للأزمة، موضحًا أن من شأن صالح تقديم مساهمة مهمة لتحقيق هذه الأهداف.

وحسب البيان، تناول اللقاء بين دي مايو، وصالح، إمكانية استئناف إنتاج وتصدير النفط، حيث شدد دي مايو، على أن الاستئناف الفوري لاستغلال الموارد الطبيعية الليبية سيكون له أثر إيجابي لن يقتصر على اقتصاد البلاد ورفاهية الليبيين فقط، بل أيضًا على آفاق المفاوضات في المجالين السياسي والأمني.

وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، دعا أمس الإثنين، إلى إقامة حوار مع جميع الأطراف في ليبيا، وتعزيز الحضور العسكري لبلاده هناك.