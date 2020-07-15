دفاع النواب المصري: مصر تستطيع الوصول إلي أبعد من طرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب المصري، يحيى الكدواني، إن مجلس النواب الليبي صاحب الحق في إصدار أي قرارات تصب في صالح الشعب الليبي ووحدة أراضيه وأمنه القومي، لافتًا إلى أن مصر تعتبر الشعب الليبي امتدادا للشعب المصري.

الكدوانيوأشار ، في تصريحات لـ “سبوتنيك”، أن الأمن القومي الليبي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري وأن مصر يهمها الحفاظ علي مقدرات الشعب الليبي ومساندة إرادته لتحقيق الاستقرار.

وحول إمكانية تدخل مصر عسكريا في ليبيا، أوضح أن مصر حددت خطًا أحمر إذا تجاوزته الميليشيات المسلحة فسيكون لمصر موقف رادع دون تردد، لافتًا في الوقت نفسه، إلي أن مصر ترفض اللجوء للحل العسكري، وأنها لن تلجأ إليه إلا للضرورة القصوى، قائلاً “هي قادرة علي ردع أي قوة”.

وشدد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي علي أن الجيش المصري سيكون خلف القبائل الليبية وخلف الجيش الليبي للمساندة، مؤكدًا أن مصر تستطيع الوصول إلي أبعد من طرابلس إلا أنها ملتزمة بالخط الأحمر سرت والجفرة.

وكان مجلس النواب في طبرق، أعطى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الضوء الأخضر لتدخله عسكريًا في ليبيا لمواجهة التغول التركي الداعم لحكومة الوفاق .