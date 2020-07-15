داخلي القبة يحرر عشرة أشخاص من العمالة المصرية خطفوا مقابل فدية

داخلي القبة يحرر عشرة أشخاص من العمالة المصرية خطفوا مقابل فدية العملية أسفرت عن ضبط الخاطفين وإصابة أحدهم بجروح خطيرة

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن عناصر فرع جهاز الأمن القبة من القبض على تشكيل عصابي قام بخطف عمالة مصرية وافدة، ومقايضة ذويهم بفدية مالية مقابل الإفراج عنهم .

ومن خلال متابعة فرع الجهاز، داهمت قوة من الجهاز مساء اليوم وكر تستخدمه عصابة، وجد به عشر أشخاص من العمالة الوافدة .

وتبادلت قوى الأمن مع الخاطفين إطلاق النار عند مداهم المكان، وأسفر ت العملية عن ضبط الخاطفين بالكامل، وإصابة أحدهم، بجروح خطيرة، وهو الآن في المستشفى لتلقي العلاج .

وذكر مصدر أمني لوكالة أخبار ليبيا 24 أن الجناة قاوموا يوم أمس بإيهام عدد عشرة من العمالة المصرية بمدينة القبة رغبتهم في القيام بعمل نظير مقابل مادي وانتقلوا معهم، للمكان المخصص للخطف، وقاموا بأخذ هواتفهم وإغلاقها .

المصدر قال إن معلومة وردت بالجريمة، وأن الخاطفين طلبوا بفدية مالية مقابل إطلاق سراج المجني عليهم .

ولفت المصدر نفسه إلى أنه فور ورود المعلومة تحرك أعضاء الفرع وبتتبع الأحداث تم معرفة مكان الاحتجاز، وتمت مداهمة المكان على الفور .