بعد نفاذها .. وصول مشغلات تحاليل كورونا إلى سبها

بعد نفاذها .. وصول مشغلات تحاليل كورونا إلى سبها سبها تعتبر أكثر المدن تسجيل للإصابات وحالات الوفاة جراء كورونا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها، الدكتور عبدالحميد الفاخري اليوم الثلاثاء عن وصول كمية من مشغلات التحاليل الخاص بفيروس كورونا إلى المركز .

وجاء وصول المشغلات الخاصة بتحاليل بفيروس كورونا بعد نفاذها من مركز سبها أمس الإثنين .

وفي سياق ذا صلة، شدد الفاخري على المواطنين في المدينة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من كورونا .

وتعتبر مدينة سبها أكثر مدن ليبيا. إصابة بفيروس كورونا والأكثر تسجيلا للوفيات بالمرض .

هذا وسجلت في سبها أمس الإثنين عدد (12) حالة إصابة لمخالطين فحصت من قبل مختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها، إضافة إلى تسجيل حالتي وفاة .