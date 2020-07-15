بعد نفاذها .. وصول مشغلات تحاليل كورونا إلى سبها

سبها تعتبر أكثر المدن تسجيل للإصابات وحالات الوفاة جراء كورونا

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أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها، الدكتور عبدالحميد الفاخري اليوم الثلاثاء عن وصول كمية من مشغلات التحاليل الخاص بفيروس كورونا إلى المركز .

وجاء وصول المشغلات الخاصة بتحاليل بفيروس كورونا بعد نفاذها من مركز سبها أمس الإثنين .

وفي سياق ذا صلة، شدد الفاخري على المواطنين في المدينة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من كورونا .

وتعتبر مدينة سبها أكثر مدن ليبيا. إصابة بفيروس كورونا والأكثر تسجيلا للوفيات بالمرض .

 هذا وسجلت في سبها أمس الإثنين عدد (12) حالة إصابة لمخالطين فحصت من قبل مختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها، إضافة إلى تسجيل حالتي وفاة .

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