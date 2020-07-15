“القريو” يعتذر من تولي مهمة عضو مجلس إدارة نادي المدينة
"القريو" شرف لي بأن أكون داخل بيتي القديم والجديد الذي توارثته من عائلتي منذ الصغر
أخبار ليبيا 24 – رياضة
قدم عادل القريو. اعتذاره من تولي مهمة عضو مجلس إدارة بنادي المدينة، وجاء الاعتذار خلال منشور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .
القريو قال “في مطلع هذا الأسبوع انتخب أعضاء الجمعية العمومية لنادي المدينة مجلس إدارة جديد ليقود المرحلة القادمة “
وتابع “نسأل الله لهم التوفيق والسداد، وبهذه المناسبة أحب أن أشكر الجمهور ، وأعضاء الجمعية العمومية لنادي المدينة في اختيارهم وانتخابهم لأن أكون أحد أعضاء مجلس الإدارة الجديد”
وأضاف”شرف لي بأن أكون داخل بيتي القديم والجديد الذي توارثته من عائلتي منذ الصغر”.
وختم احتراماً للقوانين واللوائح التي تمنعني من وجودي ضمن مجلس الإدارة الجديد نظراً لتولي صفة رئيس الاتحاد الليبي لبناء الأجسام تم التنسيق مع رئيس الجمعية العمومية لنادي المدينة بالاعتذار عن المهمة وبعون الله سأكون قريب وفي الخدمة لهذه المؤسسة العريقة .