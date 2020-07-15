“القريو” يعتذر من تولي مهمة عضو مجلس إدارة نادي المدينة "القريو" شرف لي بأن أكون داخل بيتي القديم والجديد الذي توارثته من عائلتي منذ الصغر

أخبار ليبيا 24 – رياضة

قدم عادل القريو. اعتذاره من تولي مهمة عضو مجلس إدارة بنادي المدينة، وجاء الاعتذار خلال منشور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

القريو قال “في مطلع هذا الأسبوع انتخب أعضاء الجمعية العمومية لنادي المدينة مجلس إدارة جديد ليقود المرحلة القادمة “

وتابع “نسأل الله لهم التوفيق والسداد، وبهذه المناسبة أحب أن أشكر الجمهور ، وأعضاء الجمعية العمومية لنادي المدينة في اختيارهم وانتخابهم لأن أكون أحد أعضاء مجلس الإدارة الجديد”

وأضاف”شرف لي بأن أكون داخل بيتي القديم والجديد الذي توارثته من عائلتي منذ الصغر”.

وختم احتراماً للقوانين واللوائح التي تمنعني من وجودي ضمن مجلس الإدارة الجديد نظراً لتولي صفة رئيس الاتحاد الليبي لبناء الأجسام تم التنسيق مع رئيس الجمعية العمومية لنادي المدينة بالاعتذار عن المهمة وبعون الله سأكون قريب وفي الخدمة لهذه المؤسسة العريقة .