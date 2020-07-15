السفارة الأمريكية: ملتزمون بدعم المؤسسات لتعزيز الاستقرار

أخبار ليبيا24

قالت السفارة الأمريكية اليوم الأربعاء إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ملتزمة بدعم المؤسسات لتعزيز الاستقرار في البلاد.

وأكد القائم بالأعمال بالسفارة، جوشوا هاريس، في اجتماع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع وزارة التخطيط الليبية التزامهم بدعم المؤسسات والمجتمعات الليبية في تعزيز الاستقرار الوطني والاعتماد على الذات.

وكانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد وقعت “ميثاق المواطن” وهو عبارة عن اتفاق وإعلان شراكة بين مشروع تقارب والبلديات الشريكة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في المدينة، للعمل من أجل تقديم خدمات محلية أفضل.

ووقّع مشروع تقارب في شهر فبراير الماضي مواثيق المواطن مع الشركاء من البلديات في زليتن وطرابلس وبني وليد، وكذلك قام بتوقيع ميثاق المواطن مع بلديتي بنغازي والبيضاء في شهر مايو، وفي شهر يونيو وقّع مشروع تقارب مع بلديات غدامس، وتاجوراء، وأبوسليم، وسواني بن آدم و باطن الجبل.

وميثاق المواطن هو عبارة عن ميثاق عمل يوضح دور كل طرف في عملية التحسين الملموس في تقديم الخدمات التي تضمن تركيز مشروع تقارب والشركاء البلديين على النتائج الواقعية والملموسة في تقديم الخدمات في كل بلدية شريكة.