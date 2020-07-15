الخليج العربي توفر أدوية لمرضى الكلى ببنغازي

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وفّرت شركة الخليج العربي للنفط في بنغازي أدوية لمرضى غسيل الكلى بمركز بنغازي الطبي، حيث وجه مركز الكلى، الشكر لإدارة الشركة على مجهودها.

واستقبل رئيس لجنة إدارة الشركة، محمد بالقاسم بن شتوان، وعدد من مسؤولي الشركة بمقر الشركة، اليوم الأربعاء، رئيس مركز الكلى الدكتور سالم صالح الدرسي، حيث قام الأخير بتقديم الشكر والثناء للشركة لتوفير أدوية في وقت قياسي، لمرضي الكلى الذين يقومون بغسيل الكلى بمركز بنغازي.

وقال الدرسي، إن الأدوية التي وفرتها شركة الخليج العربي للنفط لمرضى الكلي كانت في الوقت المناسب وكانت سببا في إنقاذ المرضى الذين يقومون بغسيل الكلى ثلاث مرات في الأسبوع خاصة دواء (هيبارمين) المهم لحياة مريض الكلى.

وأضاف، “بهذه المناسبة نتقدم بجزيل الشكر والعرفان للشركة بتوفير هذه الأدوية في وقتها المناسب”.

بدوره، أكد بن شتوان، أن الشركة تقوم بما يمكنها تقديمه للمركز الطبية والصحية لتقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية للمواطن في ظل الأزمة التي تعاني منها البلاد ومن ضمنها مركز الكلى ببنغازي.