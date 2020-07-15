الحويج يدعو إلى تعيين ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة

الحويج يدعو إلى تعيين ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة

أخبار ليبيا24

دعا وزير الخارجية و التعاون الدولي بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش بضرورة سرعة تعيين ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة.

وأوضح الحويج أن تعيين مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة من أجل تسيير الحوار بين الأطراف الليبية واستكمال المسار السياسي والأمني والاقتصادي.

وأضاف وزير الخارجية أن تعيين المعبوث من شأنه الوصول إلى حل مستدام للأزمة في ليبيا، وفق الثوابت الوطنية أهمها مكافحة الإرهاب، وخروج المرتزقة والإرهابيين الأجانب، ووقف تدفق السلاح والعدوان الأجنبي والوصول إلى حل يصنعه الليبيين بأنفسهم وبمساعدة ومساهمة من الأمم المتحدة.