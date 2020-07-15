الأهلي بنغازي يتبنى مشاريع لدعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

أخبار ليبيا24

وافقت إدارة النادي الأهلي بنغازي الثلاثاء على تخصيص جزء من أرضه بمنطقة قاريونس لإقامة مرفق رياضي ثقافي متكامل خاص بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كخطوة لدعم هذه الشريحة.

وجاء هذا القرار في اجتماع بمقر النادي الأهلي ضم رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي خالد السعيطي والخبير والمختص في شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة “دخيل الهوني” والمهندس ” أحمد الرضا” استشاري الوصول الشامل ، والمدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي ” إبراهيم المغربي”.

وتعهد نادي الأهلي على تنفيذ المشاريع الاستثمارية بالنادي بمنظور التصميم الشامل والذي يضمن احتواء المشاريع المذكورة على كافة الوسائل والطرق التي تضمن راحة المكفوفين والمقعدين وغيرهم من ذوي الشأن، بشكل حضاري بأعلى مواصفات هندسية، و طبقاً لتوصيات المنظمات العالمية على رأسها “يونسكو”.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تأسيسية تضم في عضويتها مختصين بهذا الشأن، توكل إليهم مهام إشراف ومتابعة ما يجد من أعمال ذات الخصوص.