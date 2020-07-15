الأهلي بنغازي يتبنى مشاريع لدعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

الأهلي بنغازي يتبنى مشاريع لدعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
أخبار ليبيا24
وافقت إدارة النادي الأهلي بنغازي الثلاثاء على تخصيص جزء من أرضه بمنطقة قاريونس لإقامة مرفق رياضي ثقافي متكامل خاص بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كخطوة لدعم هذه الشريحة.
وجاء هذا القرار في اجتماع بمقر النادي الأهلي ضم رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي خالد السعيطي والخبير والمختص في شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة “دخيل الهوني” والمهندس ” أحمد الرضا” استشاري الوصول الشامل ، والمدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي ” إبراهيم المغربي”.
وتعهد نادي الأهلي على تنفيذ المشاريع الاستثمارية بالنادي بمنظور التصميم الشامل والذي يضمن احتواء المشاريع المذكورة على كافة الوسائل والطرق التي تضمن راحة المكفوفين والمقعدين وغيرهم من ذوي الشأن، بشكل حضاري بأعلى مواصفات هندسية، و طبقاً لتوصيات المنظمات العالمية على رأسها “يونسكو”.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تأسيسية تضم في عضويتها مختصين بهذا الشأن، توكل إليهم مهام إشراف ومتابعة ما يجد من أعمال ذات الخصوص.